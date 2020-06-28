Заблокированы популярные в Украине платежные карты

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Заблокированы популярные среди украинских фрилансеров платежные карты. Об этом NNS сообщает со ссылкой на inshe.tv.

Как стало известно NNS , пользователи карт Payoneer начали массово жаловаться, что потеряли доступ к своим деньгам: они не могут их вывести. Причина проблемы в Payoneer — из-за компании Wirecard, которую около недели назад уличили в подделывании отчетности и завышении финансовых показателей на 1,9 млрд евро.

В чем причина такой ситуации? Предыстория

В немецкой компании Wirecard проводят аудит и недосчитываются 1,9 млрд евро — четвертой части баланса компании. Топ-менеджеров увольняют, акции компании падают в 10 раз. Выясняется, что руководство Wirecard специально проводило махинации со счетами, чтобы повысить капитализацию компании и сделать ее более привлекательной для инвесторов.

А при чем здесь проблемы в Payoneer?

Проблемы в Payoneer из-за того, что карточки, а также счета, предоставляла именно компания Wirecard. Другими словами, когда вы переводите деньги на карту Payoneer, вы скорее всего отправляете их на счета Wirecard. Поэтому проблемы Wirecard напрямую влияют на работу Payoneer.

Что важно, на днях в Payoneer уверяли, что со счетами все будет в порядке и никаких проблем ждать не стоит. Но все изменилось 26 июня.

Так что произошло?

Дело в том, что у немецкой Wirecard AG есть дочерняя компания в Британии — Wirecard Card Solutions, которая выпускала карты в том числе для Payoneer, которыми пользуются украинцы. Так вот британский регулятор Financial Conduct Authority заморозил деятельность этой компании до завершения следствия/аудита/проверок. В FCA говорят, что все это делается с целью защиты денег клиентов.

Другими словами, доступа к денежным средствам владельцам счетов Payoneer нет, так как эти счета заморожены.

Это же подтверждают украинские пользователи Payoneer.

Что делать?

Ответа на этот вопрос нет. Согласно постановлению FCA доступа к средствам нет. И дело касается не только Payoneer, но и ряда других компаний.

Есть еще плохие новости?

К сожалению, да. Дело в том, что $2 млрд завышенных показателей — это махинации со счетами, но этих денег как бы и не было. Это все делалось для роста акций. А вот 3,5 млрд евро кредитов у компании Wirecard — есть. Компания уже подала на банкротство, но что будет дальше — пока неизвестно.

В официальном сообщении компании говорится, что:

Пока британский регулятор Financial Conduct Authority (FCA) расследует деятельность Wirecard Card Solutions (которая выпускала карты, в том числе, и для Payoneer), пользователь не может выводить средства с карты или получать новые платежи на карту.

Средства, которые превышают максимальный баланс карты, управляются Payoneer и не попадают под заморозку (карта вмещает до $10 000).

Любые будущие платежи, которые пользователь будет получать от платформ, маркетплейсов и клиентов, не будут попадать под заморозку.

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