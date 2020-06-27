З 1 липня в Нацбанк можна подати скаргу на роботу ломбардів та кредитних спілок

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Національний банк з 1 липня 2020 року стає регулятором небанківських фінансових установ. Це означає, що як регулятор НБУ буде взаємодіяти не лише із надавачами небанківських фінпослуг, а й їхніми споживачами. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт НБУ.

«Ми починаємо приймати та опрацьовувати звернення громадян стосовно роботи фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

У НБУ інформують, що клієнтам фінансових установ у випадку порушення їхніх прав насамперед варто звертатися з письмовою скаргою на ім’я керівника відповідної фінансової установи. Якщо фінустанова не реагує навіть після скарги, варто звертатися до Національного банку України.

Найбезпечніші канали звернення до НБУ – електронна пошта та контакт-центр

У сьогоднішній ситуації поширення коронавірусу в Україні найбезпечніше та найзручніше звертатися до Національного банку за допомогою дистанційних каналів:

надішліть звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму. Найближчим часом з’явиться можливість подати звернення відразу на вебсайті НБУ;

зателефонуйте за номером 0 800 505 240, дзвінки безкоштовні. Якщо ви телефонуєте в неробочий час або всі оператори зайняті, залиште ваш номер телефону на автовідповідач, щоб фахівець Національного банку міг з вами зв'язатися пізніше;

надішліть лист разом із супроводжуючими документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

У зверненні до НБУ споживач має надавати ту ж інформацію, яку раніше вимагала Нацкомфінпослуг

У зверненні потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Необхідно розповісти суть порушеного питання, вашої пропозиції чи скарги, а також вказати, якої фінансової установи стосується звернення. Інформації має бути достатньо для обґрунтованого вирішення вашої справи.

Які звернення Національний банк не розглядає?

Національний банк не розглядає анонімні звернення без імені автора та зазначення місця його проживання. Питання, які є поза компетенцією регулятора, НБУ пересилає до відповідного державного органу та обов’язково повідомляє про це людину. Якщо громадянин не вказав достатньо інформації, ми повертаємо звернення та просимо уточнити дані. Також не розглядається повторне звернення з того ж питання, якщо перше звернення було вирішене.

Відповідь на письмове звернення надається упродовж 30 днів

Відповідь на стандартне звернення надається упродовж 30 днів. Водночас, якщо звернення не потребує додаткового вивчення та перевірки, відповідь надається впродовж 15 днів. В окремих складних випадках строк розгляду може бути продовжено до 45 днів. Але Національний банк обов’язково повідомляє про це скаржника.

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