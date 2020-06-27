Україна продала РФ медичні маски по смішній ціні (ДОКУМЕНТ)

Україна у січні-лютому 2020 року продала за кордон понад 500 тон медичних масок. Серед країн-імпортерів була і РФ. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост народного депутата Володимира Ар’єва у ФБ.

Як стало відомо NNS , оприлюднену інформацію Ар’єв отримав із відповіді митниці на свій депутатський запит. Нардеп написав:

«Митниця нарешті змогла відповісти на мій запит, не минуло й трьох місяців. Отже, у січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тон (!) медичних масок. Пам‘ятаєте дефіцит на початку карантину. Отож.

Але, новина в іншому. Україна продала Китаю 80 тон масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюсь до другого варіанту.

Ну і вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тон випустили на продаж в Росію. Агресору. Да, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ.

UPD Olga Len слушно звернула увагу:

Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску (!!!). Мишебраття! Згадайте ціни у нас, коли ввели карантин».