"Нова пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів

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Компанія "Пост Фінанс", яка входить до групи компаній "Нова пошта", запустила послугу отримання міжнародних грошових переказів у відділеннях "Нової пошти", інформує Економічна правда, передає NNS.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що перекази будуть здійснюватися через одну з найбільших міжнародних платіжних систем RIA.

"Щоб отримати грошовий переказ, необхідно з паспортом підійти у відділення "Нової пошти" і повідомити оператору номер переказу", - пояснили у компанії.

"На першому етапі співпраці Пост Фінанс і RIA будуть доступні виплати переказів в Україні в національній валюті. Найближчим часом також планується впровадити можливість відправки грошових переказів з України за кордон", - додали у "Новій пошті".

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