Після зустрічі з Зеленським шахтарям виплатили борг, але протести триватимуть

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"Центренерго" виплатило борг у 8,75 мільйона гривень колективу шахти "Надія", який три дні мітингував в урядовому кварталі, і до яких виходив президент Зеленський. Про це NNS повідомляє з посиланням на повідомлення голови Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у Фейсбуці.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії Центренерго перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено у повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану та графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами",

- зазначає голова ФДМУ.

Сенниченко також повідомив, що загальна сума поставок вугілля на Центренерго з цієї шахти - 65 млн, і до цього було вже сплачено 56,5 млн.

Також він зазначив, що виплата боргу не вирішить проблем шахти "Надія", податковий борг якої становить 145 млн гривень.

"Повідомлялося про випадки корупції на шахті і про те, що колишнє керівництво привласнювало кошти "Надії". Нацполіція зараз розслідує ці справи.

6 червня Міністерство енергетики призначило нового директора шахти "Надія". Сподіваюся, він зможе навести лад на підприємстві",

- резюмує Сенниченко

Також за його інформацією, наступного тижня інші профспілки також привезуть шахтарів до Києва.

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