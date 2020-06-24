Як списати борги по ЄСВ: інструкція для «сплячих» ФОПів

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Вступили в силу норми закону, що дозволяють списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бізнес-Схід.

Як стало відомо NNS , 2 червня 2020 року був офіційно опублікований Закон щодо внесення змін до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» № 592-IX. Він набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Але окремі норми цього Закону вступили в силу з 3 червня 2020 року та стосуються списання за заявою платника суми недоїмки по єдиному внеску, штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки певним категоріям за період з 1 січня 2017 року.

Отже, із 3 червня діють норми щодо списання суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску з числа фізичних осіб-підприємців (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 3 червня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Для цього платники упродовж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом (з 3 червня 2020) подають:

1) фізичні особи-підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування):

держреєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяву про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності;

та до податкового органу звітність з ЄВ за період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року, якщо вона не була подана раніше;

2) особи, які проводять незалежну професійну діяльність:

до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄВ;

та звітність з ЄВ за період з 1 січня 2017 до дня набрання чинності Законом № 592, якщо вона не була подана раніше.

Податковий орган протягом 15 робочих днів проведе камеральну перевірку, за результатами якої прийме рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.

Податковий орган може відмовити списувати суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з січня 2017 року до дня набрання чинності Законом № 592;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

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