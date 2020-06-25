До 8 788 гривен в месяц: кому и за что государство добавит с 1 июля

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Из-за роста прожиточного минимума с 1 июля украинцам пересчитают размер некоторых выплат. Так, в настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 102 грн, а с 1 июля он вырастет до 2 197 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, передает Укринформ.

Поскольку максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то ее сумма составляет 8 408 грн. Следовательно, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составит 8 788 грн за месяц.

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При этом размер минимального пособия не изменится. Сейчас это 1000 грн, которую граждане получают без учета зарплаты и страхового стажа.

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