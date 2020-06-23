Тотальный контроль: как в Украине будут считать доходы украинцев

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховная Рада Украины уже в третий раз забраковала Программу деятельности правительства. И в проваленном документе был пункт, под который Кабмин уже готовит законопроект. Он касается всех украинцев. Речь идет об обязательном декларировании доходов.

Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах... Это называется "нулевым" или "единоразовым" декларированием, или же "амнистией капитала", пишет NNS со ссылкой на segodnya.ua.

Все это делается, чтобы налоговики могли контролировать, честно ли зарабатывает гражданин. Казалось бы, справедливо. Но в документе есть несколько сомнительных нюансов. Например, каждому предлагают заплатить 5% налога на имущество, 9% – на активы и деньги за границей, 2,5% – за инвестиции в ОВГЗ... Однако мы все и так налогоплательщики: получили зарплату – отдали с нее государству, построили дом – заплатили за него и за землю, купили машину – то же самое. А теперь получается, что нужно заплатить за все еще раз?

Нулевое декларирование – это отчет перед налоговой обо всех доходах и нажитом имуществе, приобретенном за десятки лет, в независимой Украине и еще при СССР. Речь идет о недвижимости, автомобилях, валютных и гривневых сбережениях. А главное – источниках дохода, которые вы не можете подтвердить документами.

Поскольку установить соответствие расходов доходам – дело крайне хлопотное, украинцам предлагают самим решить, что нужно обложить налогом. Заплатить налоги на такое имущество можно будет по льготной ставке. Также предполагается освобождение от ответственности за уклонение от налогов в прошлом.

Финансовый аналитик Анатолий Амелин поддерживает проведение нулевого декларирования. По его словам, сейчас в Украине в обращении находится слишком много теневых средств, а эта норма даст возможность их легализовать.

"Нулевое декларирование – это один из этапов усиления фискального контроля. И это хорошая возможность избежать ответственности в будущем, чтобы не приходили к вам с претензиями, с наложением штрафов, изъятием активов и т.д. У нас будет больше доверия к друг другу, больше доверия к государству, и самое главное – у государства к нам. Поэтому усиление требований негативно не отразится на украинцах"

– считает Амелин.

Однако, усиление налогового контроля еще никогда не делало жизнь проще. Чего стоит только грамотно заполнить декларацию! За политиков это, как правило, делают юристы или бухгалтеры. Еще одна загвоздка: с каждого указанного в такой нулевой декларации объекта – дома, земельного участка или крупной суммы – нужно будет уплатить налог.

Один из авторов инициативы, глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев подчеркивает: легальные доходы декларировать не нужно. То есть, в нулевую декларацию не следует вносить зарплату, наследство или имущество, купленное за трудовые доходы.

"Амнистируются те доходы, которые человек получал, уклоняясь от уплаты налогов, не платя с них налоги. И именно такие доходы человек, если хочет, выводит на свет божий, подавая декларацию в ГНС. Подает декларацию, платит процент и уже этими деньгами может пользоваться без каких-либо ограничений. Имея полностью белый финансовый след",

– объяснил Гетманцев.

Но как доказать, что сбережения, которые копились годами, легальные? А вдруг работодатель платил зарплату в конверте? Или дом вы построили за деньги от родственников-заробитчан? Или не сохранили документов об уплате налогов с доходов 30-летней давности? И почему вообще нужно кому-то что-то доказывать, когда у нас действует презумпция невиновности: человека нельзя обвинить авансом, сначала вину нужно доказать.

Экономист Олег Пендзин считает, что если законопроект будет принят, он может ударить по рядовым украинцам.

"Это будет касаться всего имущества, которое будет декларировать физлицо. Если у вас нет подтверждения откуда вы взяли ту или иную квартиру, земельный участок, если нет подтверждения, откуда у вас появились деньги, валютные ценности, вы должны их обложить налогом. Вся недвижимость находится в государственных реестрах, то есть формально она является законной. На каком основании человек, легально владеющий имуществом, должен платить еще какие-то налоги по этому поводу?"

– говорит Пендзин.

То же можно сказать о деньгах на депозитах. И как налоговики собираются определять, "белые" сбережения, если те были заработаны в 90-е? Машины времени нет, сроки давности для проведения проверок истекли... Инициатор законопроекта отвечает так:

"Человек сам должен понимать, законные или не законные эти деньги, платил он налоги или нет. Понимаете, налоговая амнистия имеет несколько целей, и главная цель – мы даем обществу возможность подвести черту под своим темным финансовым прошлым",

– говорит Гетманцев.

В конце концов, что будет, если не воспользоваться возможностью и проигнорировать нулевое декларирование? Финансовый аналитик Александр Паращий считает, что вслед за этим государство усилит контроль за расходами украинцев.

"У людей могло накопиться очень много средств, которые они держат "под матрасами". И фактически, если будет введен жесткий финансовый контроль, им будет очень трудно тратить эти средства. Как только они начнут тратить, к ним придут контролирующие органы. Уже работают определенные правила мониторинга – банк будет бояться взять эти деньги на депозит",

– объясняет аналитик.

Действительно ли банки боятся брать большие наличные суммы без объяснений их происхождения, новости "Сегодня" решили проверить самостоятельно, ведь мнения экспертов расходились. Сначала направились в одно из финучреждений под видом клиента, который хочет положить на депозит 70 тысяч гривен. В этом случае в банке ответили, что проблем не будет. А вот если сделать похожий вклад в долларах – уже понадобится пройти проверку. В другом банке мы спросили о внесении на счет суммы в 550 тысяч гривен, и у нас уже потребовали источник подтверждения средств. Но предложили и альтернативный вариант:

"При перечислении суммы свыше 400 тысяч гривен нужен источник подтверждения средств. Может быть, зарплатная выписка или продажа чего‑то... Можете, если нет такого документа, отправить до 400 тысяч, а на следующий день – следующую операцию сделать. То есть, в день без документов вы можете отправить до 400 тысяч. Или же, например, может быть, кто‑то из семьи может оплатить от вашего имени",

– рассказали в банке.

Да и при покупке квартиры и на первичном, и на вторничном рынке отсутствие подтверждающих документов не станет препятствием.

"Некоторые частные банки делают фиктивные выписки со счетов. Мол, у меня был счет, снял оттуда сумму, вот и происхождение денег. Если это инвестиция, тогда это идет через безнал. У застройщика свой банк, он говорит: "Ты инвестируешь, вот сразу иди плати, тут банк у меня, через дорогу". А насчет происхождения денег они говорят, что им это не нужно, самое главное – заплатить деньги. Еще в некоторых случаях у застройщиков прямо на место приносишь чемоданчик денег, подписываются договоры и все",

– рассказывает эксперт по недвижимости Владимир Романов.

Конечно, если нулевое декларирование введут, вслед за этим могут усилить и финансовый мониторинг. Тогда делать ценные приобретения станет сложнее. Но, опять-таки, состоятельные люди найдут лазейки.

В то же время, эта норма станет настоящим подарком для бизнесменов, которые имеют миллионы долларов сомнительного происхождения. Они смогут их легко отбелить с действительно выгодным налогом – только в 2,5%, если вложатся в облигации внутреннего государственного займа. Против 18% НДФЛ, который платят с доходов обычные украинцы.

Законопроект еще находится в процессе обсуждения. Согласовывают размер налоговой ставки и суммы, с которых начнут мониторить происхождения сбережений. Это может быть 400 тысяч гривен, а может – 1,5 миллиона. Варианты озвучивали разные. В ближайшее время мы их увидим, ведь изменения в Налоговый кодекс планируют внести уже в сентябре.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України