Вугілля має стати основним паливом для українських ТЕС - Шмигаль

- 17 черв. 2020
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Основним паливом для виробництва електроенергії в Україні має бути українське вугілля, що дозволить забезпечити вітчизняні шахти ринком збуту. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНІАН, інформує NNS.
"Основним паливом для виробництва електроенергії має бути українське вугілля. Ми закуповуємо імпортний газ у той час, як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Цю ситуацію необхідно змінити", - зазначив Шмигаль.
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За його словами, після відповідного рішення уряду, наприклад, державна компанія "Центренерго" буде закуповувати та використовувати вугілля з українських державних шахт.
"Простий приклад, після нашого рішення державна компанія "Центренерго" буде закуповувати та використовувати вугілля з українських державних шахт. Так ми підтримуємо українських шахтарів і зберігаємо в цій галузі понад 20 тисяч робочих місць", - сказав прем'єр.
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