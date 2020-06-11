Уряд підписав меморандум із виробниками "зеленої" електроенергії

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Кабінет Міністрів України в середу, 10 червня, підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики». Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал та kosatka.media.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, документ підписали: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.

Зі свого боку українська влада бере зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також уряд бере зобов’язання визначити і затвердити річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Крім того, відповідно до Меморандуму, посилюється відповідальність виробників ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії. Також виробники ВДЕ приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

«Ми за те, щоб будувалась зелена енергетика і з часом така енергія була найбільше розповсюджена, як найбільш чиста. Але нам важливо, скільки вона буде коштувати. Якщо ціна електроенергії, що буде вироблятися на нових СЕС, буде визначатися уже на аукціонах, не буде високого тарифу», - пояснив очільник уряду, висловивши впевненість, що до перших двох асоціацій «зеленої» енергетики приєднаються і інші інвестори та виробники.

Як передає Kosatka.Media, підписання меморандуму прокоментував керуючий партнер групи компаній IMEPOWER Юрій Кубрушко.

«Умови меморандуму, безумовно, жорсткі для інвесторів. І не підтримуються багатьма учасниками ринку. Але тут постає важливе питання - цей конфлікт триває з початку жовтня 2019 року, тобто 9 місяців. Протягом цього часу ситуація погіршилася в рази. ВДЕ не отримують більше 90% коштів від «ГарПока» вже 4 місяці. Які альтернативи є - не отримувати гроші ще кілька місяців і всією галуззю збанкрутувати, а потім кілька років повертати гроші через арбітражі. Або погоджуватися на ті умови, що дали », - зазначив експерт.

Він додав, що у нас є 3 основні асоціації учасників ринку відновлюваної енергії, які знаходяться в процесі офіційної медіації (Європейсько-Українське Енергетичне Агентство (ЄУЕА) і Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) почали її в грудні 2019, Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) приєдналася у травні 2020). І є величезна кількість СЕС, які не входять до ці асоціації, а входять в інші асоціації, або взагалі нікуди не входять. І не всі вони погоджуються з умовами меморандуму.