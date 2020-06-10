МВФ затвердив програму підтримки для України на 5 млрд доларів

- 10 черв. 2020
- Перегляди: 41
Завантажте мобільний додаток сайту
Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду, інформує Громадське, передає NNS.
Затвердження програми дозволяє негайно виплати Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на 4 транші.
Зазначається, що нова програма має допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала пандемія коронавірусу. Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення росту економіки, коли криза мине, кажуть у МВФ.
У Фонді визначили ключові пріоритети співпраці в рамках програми:
- полегшення економічних наслідків кризи, зокрема підтримкою домогосподарств і підприємств;
- забезпечення сталої незалежності Нацбанку і гнучкого обмінного курсу;
- забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за банківськими рішеннями;
- просування боротьби з корупцією для збереження і посилення останніх досягнень.
Крім нової програми у Фонді дали оцінку попередній програмі співпраці з Україною, яку ухвалили у 2015 році. Там зазначили, що вона допомогла відновити макроекономічну стабільність і зростання, але не повністю ліквідувала основні уразливості платіжного балансу України.
Нагадаємо, 22 травня МВФ на українська влада дійшли попередньої згоди щодо кредиту на 5 мільярдів доларів.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!