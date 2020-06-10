МВФ затвердив програму підтримки для України на 5 млрд доларів

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Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду, інформує Громадське, передає NNS.

Затвердження програми дозволяє негайно виплати Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на 4 транші.

Зазначається, що нова програма має допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала пандемія коронавірусу. Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення росту економіки, коли криза мине, кажуть у МВФ.

У Фонді визначили ключові пріоритети співпраці в рамках програми:

полегшення економічних наслідків кризи, зокрема підтримкою домогосподарств і підприємств;

забезпечення сталої незалежності Нацбанку і гнучкого обмінного курсу;

забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за банківськими рішеннями;

просування боротьби з корупцією для збереження і посилення останніх досягнень.

Крім нової програми у Фонді дали оцінку попередній програмі співпраці з Україною, яку ухвалили у 2015 році. Там зазначили, що вона допомогла відновити макроекономічну стабільність і зростання, але не повністю ліквідувала основні уразливості платіжного балансу України.

Нагадаємо, 22 травня МВФ на українська влада дійшли попередньої згоди щодо кредиту на 5 мільярдів доларів.