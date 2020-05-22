Україна і МВФ попередньо домовилися щодо програми фінансування на $5 мільярдів

- 22 трав. 2020
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Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у розмірі $5 мільярдів у форматі Stand-by терміном на 18 місяців, пише Укрінформ, передає NNS.
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.
"Представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо економічної політики стосовно нової 18-місячної програми кредитування Stand-by", - підкреслюється в заяві.
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Зазначається, що нова програма, яка передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд, має на меті забезпечення платіжного балансу й бюджетної підтримки. У МВФ сподіваються, що це має допомогти українській владі подолати наслідки пандемії COVID-19 та консолідувати зусилля на шляху до важливих структурних реформ.
"Це забезпечить Україні гарні позиції для поновлення зростання, а також повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. Очікується також, що ця угода сприятиме додатковій двосторонній та багатосторонній фінансовій підтримці", - підкреслили у МВФ.
Для остаточного затвердження нову програму має схвалити керівництво та виконавча рада МВФ.
"Засідання ради очікується найближчими тижнями", - зазначили у Фонді.
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