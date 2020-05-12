Рада ЄС затвердила політику щодо "Східного партнерства" після 2020 року

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Рада Європейського союзу 11 травня затвердила висновки про політику щодо країн «Східного партнерства» на період після 2020 року. З країнами, серед яких і Україна, планують розширювати торгівлю та продовжувати зближення, передає Громадське, інформує NNS.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС.

У своєму рішенні парламентарі заявляють про відданість створенню зони спільної демократії, процвітання і стабільності з країнами формату «Східного партнерства» (Україною, Молдовою, Грузією, Білоруссю, Азербайджаном та Вірменією).

Ключове значення у співпраці, відповідно до затвердженого рішення, матимуть розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції, поліпшення доступу до фінансування і, де це може бути застосовано, подальша інтеграція економік східних країн-партнерів та ЄС.

Ці кроки будуть супроводжуватися усуненням торгових бар'єрів і поліпшенням заходів безпеки харчових продуктів і санітарних та фітосанітарних заходів.

У ЄС також привітали значні досягнення «Східного партнерства» і підтвердили, що країни стимулюватимуть та висуватимуть їм умови для продовження реформ.

Довідково: «Східне партнерство» — політика Європейського Союзу, започаткована у 2009-му, та спрямована на поглиблення економічних та політичних зв’язків між ЄС та шістьма країнами-сусідами: Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Ця ініціатива не веде до вступу країни в ЄС, проте допомагає зміцнити стосунки.