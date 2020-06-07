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У Мінсоцполітики України розповіли про нові правила видачі субсидій безробітним. Про це NNS повідомляє з посиланням на Акценти.

Як стало відомо NNS , всі українці, у яких немає роботи, але при цьому вони стоять на обліку в центрі зайнятості, зможуть отримати субсидії. Подробицями змін поділився заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24".

У Міністерстві соціальної політики вирішили змінити правила виплати субсидій для безробітних через карантин. Як вже неодноразово повідомлялося, за останні кілька місяців кількість людей, які не мають місце роботи, збільшилася в кілька разів. За даними Торгово-промислової палати, вона становить 13,7%-15,4% від працездатного населення.

Як відомо, наприкінці березня в Міністерстві відкоригували деякі правила по видачі виплат. Зокрема, раніше, щоб видати субсидію, вивчався дохід громадянина за останні півроку, тепер картина інша.

Так, при отриманні субсидії для безробітних, які оформили відповідну допомогу, тепер враховуються доходи в розмірі виплати від Центру зайнятості.

Музиченко пояснив, що є процедура вивчення майнового і матеріального становища одержувача субсидій. Є певний строк, у який розглядаються документи. Якщо рішення передбачає певні обставини, наприклад, у людини дві машини, дві квартири, але втрачений дохід, це все повинен визначити інспектор.

В цілому між подачею заяви та отриманням виплат може пройти приблизно десять днів.

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