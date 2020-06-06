5 основних нововведень пенсійної реформи у 2020-2021 роках

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У 2020-2021 роках українських пенсіонерів чекає кілька нововведень, які пізніше повинна представити міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Про це NNS повідомляє з посиланням на Апостоф.

Як стало відомо NNS , на сьогодні є інформація про п'ять нововведення.

Підвищення мінімальної пенсії. Мінімалки до 2020 року планують підвищити двічі – 1 липня та 1 грудня. Пов'язано це з підвищенням прожиткового мінімуму з 1638 гривень до 1712 гривень з 1 липня. А також до 1769 гривень з 1 грудня. Доплати для пенсіонерів до 75 років. З 1 квітня 2020 року доплати почали отримувати пенсіонери у віці старше 80 років, а далі уряд планує ввести доплати до пенсій пенсіонерам старше 75 років, пенсія яких з усіма надбавками нижче рівня середньої зарплати, тобто менш 9205 грн. Підвищення пенсій для деяких категорій пенсіонерів. Відзначається, що планується поширити індексацію на працівників місцевого самоврядування, науковців, журналістів і т. д. Можливо пенсії будуть підвищені і тим, у кого є 40 років стажу і низькі пенсії. Індексація пенсій. Мінсоцполітики планує ввести конкретну дату проведення індексацій. Зазначимо, що останню індексацію провели в травні. В результаті 8,4 млн пенсіонерів отримали в середньому доплати в розмірі 259,4 грн. Обов'язкова страхова пенсійна система. Уряд планує запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка буде діяти одночасно з солідарною. В результаті українці зможуть отримувати дві пенсії.

Раніше ми повідомляли: Реформування пенсійної системи в Україні: що обговорювали Мінсоцполітики з МВФ