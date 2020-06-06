Держбюджет недорахувався 31 млрд. гривень у травні

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Згідно з оперативною інформацією Держказначейства доходи в травні впали на майже на третину в порівнянні з травнем 2019 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на finance.ua.

Як стало відомо NNS , в абсолютних цифрах падіння склало 30,8 млрд грн. Загалом до бюджету у травні надійшло 73,4 мільярда гривень. Тенденції, закладені в попередніх місяцях, посилюються. Скоротились доходи як на митниці, так і в податковій.

У порівнянні з травнем 2019 митниця недобрала 8.9 млрд грн, відповідно падіння склало 32.8%. Податкові надходження скоротились на 4 млрд грн, або 8.5%. При цьому в травні відшкодування ПДВ склало 12 млрд грн. Це на 950 млн, або 7.3% менше, ніж у травні минулого року.

Значне падіння було зафіксоване по доходам інших відомств та міністерств. Справа у високій базі порівняння. Минулого року Національний банк України у травні перерахував до бюджету частину свого прибутку у розмірі 17.3 млрд грн. Цього року НБУ перерахував всю суму одним місячним траншем – у квітні. Відтак в травні надходжень від НБУ не було.

Нагадаємо, що в минулому місяці окрім доходної частини скорочувались і видатки. Поки немає детальної статистики про видатках за травень, є елементи зведеної статистики з початку року. Так, в січні-квітні видатки за загальним фондом державного бюджету кумулятивно були виповнені на 87,5%, а от в квітні-травні – на 83,4% від розпису звітного періоду. Втім, Мінфін запевнив, що усі соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам в травні повністю профінансували.

Прогноз. Зазначені тенденції продовжаться і в червні. Незважаючи на послаблення карантину, яке розпочалось в травні, вплив карантину на економіку має відтермінований характер. Тому податкові та митні доходи, швидше за все, продовжать падіння. Більш детальний аналіз щодо виконанню бюджету у травні буде наприкінці червня.

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