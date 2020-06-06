ДТЭК Ахметова жалуется на миллиардные убытки

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В «ДТЭК Энерго» заявили о миллиардных убытках, которые получила компания за период первого квартала 2020 года. Сумма финансовых потерь составляет 7,5 млрд. грн. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Первый Деловой Телеканал, который ссылается на официальный сайт компании.

Отмечается, что к такой плачевной ситуации привела длительная дестабилизация в работе ряда угольных предприятий, что в свою очередь обусловлено кризисом на украинском рынке электроэнергии. Как стало известно NNS , только лишь за первые три месяца деятельности текущего года число функционирующих блоков ДТЭК сократилось до 16 объектов, тогда как в 2019 году со стороны ДТЭК Энерго работало 27 энергоблоков.

Следующей причиной, сказавшейся на прибыли предприятия, стала нестабильность ценовой биржи на рынке электроэнергии. Отметим, что буквально недавно цена «на сутки вперед» упала в тридцати процентном значении.

Также свою негативную роль сыграл всемирный экономический кризис пандемии, который фактически стал первоисточником всех экономических проблем.

Совокупное производство ресурса со стороны компании за период января-марта снизилось на 37,8% (примерно к показателю а 5,1 млрд. кВт/ч).

Отметим, что владельцем компании-монополиста является украинский олигарх Ринат Ахметов.

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