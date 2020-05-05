Україна вперше за чотири роки імпортувала бензин з Росії

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"Західна нафтогазова компанія" і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії, передає Економічна правда, інформує NNS.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нєфть". В кінці квітня - на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, "Євростандарт" - 115 тонн.

4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська обл.).

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Востаннє поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися в 2016 році. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис тонн (трохи більше 1% від балансу ринку).

Того року практично всі поставки здійснювалися з Орського НПЗ компанії "Орськнєфтєоргсінтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК і "Євростандарт".

Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпром нєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.