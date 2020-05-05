У Росії помер генконструктор ракетно-космічної корпорації, у якого діагностували коронавірус

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Генеральний конструктор російської ракетно-космічної корпорації «Енергія» Євген Мікрін помер на 65-му році життя. Після поїздки на Байконур 9 квітня у нього виявили коронавірус, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомляє «Роскосмос».

«На 65-му році життя помер Євген Анатолійович Мікрін, генеральний конструктор - перший заступник генерального директора ракетно-космічної корпорації «Енергія», Академік РАН, професор, доктор технічних наук», - йдеться у повідомленні.

Євген Мікрін - вчений, конструктор і організатор, який зробив внесок у розробку систем управління транспортних пілотованих, вантажних космічних кораблів, багатомодульних космічних комплексів, автоматичних космічних апаратів різного цільового призначення. В НВО "Енергія" Мікрін працював з 1981 року.

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