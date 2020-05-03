Новий рекорд в Росії: за добу більше 10000 випадків COVID-19

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Кількість заражених коронавірусом в Росії за добу зросла на 10 633 людини, що є новим рекордом за кількістю зафіксованих випадків за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом, інформує NNS.

Так, загальна кількість заражених зросла до 134 687 осіб. Також зафіксовано 1280 летальних випадків (58 за добу).

Також зазначається, що Татарстан, Башкирія і Ленінградська область увійшли в число регіонів, де більше тисячі заражених.

Нагадаємо, раніше РФ встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

Також повідомлялося, що в російській армії коронавірусом інфіковані 2,7 тис. осіб. Крім того, перше тестування показало коронавірус у понад 200 вихованців військових училищ.