Черговий антирекорд: у Росії понад 9 тис нових випадків коронавірусу за добу

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За останню добу у Росії зареєстровано 9 623 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіційну інформацію від російської влади про коронавірус у Росії в Telegram-каналі "Стопкоронавірус.рф", інформує NNS.

"За останню добу у Росії підтверджено 9 623 випадки нової коронавирусной інфекції у 83 регіонах, з них 4 488 (46,6%) виявлені активно у контактних осіб і які не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано через одужання 1793 людини", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що всього у країні зареєстровано 124 054 хворих у 85 регіонах, а кількість осіб, які одужали - збільшилася до 15 013 осіб.

Також за добу зафіксовано 57 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавируса померло 1 222 людини.

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