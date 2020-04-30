У Росії фіксують рекордне зростання випадків COVID-19

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За середу, 29 квітня, в Російській Федерації стався максимальний в абсолютному обчисленні приріст виявлених випадків COVID-19 - 7 088, при цьому загальна кількість хворих у РФ становить 106 331, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Така інформація опрелюднена на сайті стопкоронавірус.рф.

Також можна зазначити, що кількість померлих від COVID-19 за добу перевищила сто, а кількість померлих у РФ за весь час тепер більш як тисяча - 1 073. При цьому кількість померлих від коронавірусу в деяких великих регіонах країни дивним чином залишається нульовою. Така, наприклад, статистика в Петербурзі (при загальній кількості хворих - 4 062, третій показник у РФ після Москви і Московської області).

Найбільша кількість хворих, виявлених за останню добу - в Москві (+3 093 особи), Підмосков'ї (+793), Петербурзі (+336).

Одужали 11 575 осіб (+1 332 людини за останню добу).

Як повідомлялося, у світі станом на 30 квітня перший мільйон людей вилікувався від коронавірусної хвороби. Активними залишаються 1 990 000 випадків захворювання. Померло 228 267 осіб.