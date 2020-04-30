Українці самостійно обиратимуть банк для виплати заробітної плати

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В Україні працівники самостійно зможуть обирати банк для виплати заробітної плати. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ, передає NNS.

"Національний банк України оптимізував порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

"Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати",- зазначається в повідомленні.

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Також наголошується, що вона запрацює з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці мали час доопрацювати свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси.