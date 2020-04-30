Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають грошову допомогу: деталі

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Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Міністерства соціальної політики України.

Таку заяву зробила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання Уряду.

«У 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 до 4120 гривень залежно від категорії. Нам дуже важливо, щоб цю допомогу люди отримали вчасно, кошти вже перераховано органам соціального захисту населення у сумі 1 346,2 млн гривень. Станом на 28 квітня зазначені виплати вже отримали 843,1 тис. осіб», — сказала вона.

Зазначається, що гроші ветерани отримають до 5 травня:

ветерани війни I групи інвалідності отримають 4 120 гривень,

II групи – 3 640 гривень,

ІII групи – 3 160 гривень,

учасники бойових дій – 1 390 гривень,

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень.

Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, буде виплачено по 900 гривень.

Довідково:

Розмір виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 112 „Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”.

Виплата здійснюється щороку до 5-го травня відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Особи, які не отримають разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.