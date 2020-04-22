В Україні запровадили держрегулювання цін на продукти та ліки: список товарів

- 22 квіт. 2020
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Державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування та низку медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, запроваджує Кабінет міністрів, пише Ракурс, інформує NNS.
Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Товари, що мають соціальну значущість:
- крупа гречана;
- цукор-пісок;
- борошно пшеничне (вищий сорт);
- макаронні вироби вітчизняного виробництва;
- молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
- хліб житньо-пшеничне;
- яйця курячі категорії С1;
- птиця (тушка куряча);
- вода мінеральна без газу;
- масло вершкове жирністю 72,5%.
Товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу:
- Paracetamol (парацетамол);
- Azithromycin (азитроміцин);
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксицилін);
- Ampicillin (ампіцилін);
- Amoxicillin (амоксицилін);
- Ceﬁriaxone (цефтріаксон);
- Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).
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Антисептики та дезінфекційні засоби:
- хлоргексин (Clorhexidine);
- етанол (Ethanol);
- повідон йоду (Povidone iodine);
- засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub);
- хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound);
- хлороксиленол (Chloroxylenol);
- спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий;
- дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь;
- дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри;
- мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання;
- мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.
Засоби індивідуального захисту:
- шапочка медична одноразова;
- медична маска;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- костюм біологічного захисту/комбінезон;
- водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички медичні стерильні або нестерильні;
- рукавички нітрилові;
- рукавички латексні неопудрені;
- кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику);
- повнолицьова маска/напівмаска;
- захисний щиток;
- захисні окуляри;
- респіратор FFP2 або FFP3;
- фартух медичний;
- бахіли одноразові;
- гумові чоботи;
- прогумований водонепроникний медичний фартух;
- медична марля;
- захисна напівмаска;
- фільтри для повнолицьових та напівмасок.
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