В Україні запровадили держрегулювання цін на продукти та ліки: список товарів

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Державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування та низку медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, запроваджує Кабінет міністрів, пише Ракурс, інформує NNS.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Товари, що мають соціальну значущість:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне (вищий сорт);

макаронні вироби вітчизняного виробництва;

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничне;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча);

вода мінеральна без газу;

масло вершкове жирністю 72,5%.

Товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу:

Paracetamol (парацетамол);

Azithromycin (азитроміцин);

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксицилін);

Ampicillin (ампіцилін);

Amoxicillin (амоксицилін);

Ceﬁriaxone (цефтріаксон);

Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).

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Антисептики та дезінфекційні засоби:

хлоргексин (Clorhexidine);

етанол (Ethanol);

повідон йоду (Povidone iodine);

засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub);

хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound);

хлороксиленол (Chloroxylenol);

спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий;

дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь;

дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри;

мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання;

мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.

Засоби індивідуального захисту: