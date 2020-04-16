В Україні може подорожчати побутова техніка

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Європейська Бізнес Асоціація схвильована ситуацією, яка склалась навколо деяких норм Закону про колективне управління у сфері авторського права, повідомляють в Асоціації, інформує NNS.

Йдеться про необхідність сплачувати відсоток від вартості певних видів техніки так званим організаціям колективного управління.

Зокрема, обладнання та носії за допомогою яких можна здійснити копію музичного твору (MP3 плеєр, музичний центр, телевізор, мобільний телефон, ноутбук, диск, флешка) або копію літературного твору, як-то наприклад, принтер або папір.

Так, дані організації колективного управління, акредитовані Міністерством економіки, зокрема, Український Музичний Альянс та Всеукраїнське Агентство Авторських Прав вже оприлюднили попередні тарифи для сплати відрахувань у розмірі від 0.44% (для телевізорів) до 4.71% (принтери) від вартості обладнання.

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«На думку бізнесу, запропоновані відрахування є занадто високими, призведуть до підвищення вартості такого обладнання для українського споживача та подальшого зростання тіньової економіки», — зазначають у заяві.

Для врегулювання даної ситуації було призначено відповідні переговори між бізнесом та цими організаціями, на 14-15 квітня. Після цього, на встановлення таких тарифів бізнесу надається лише місяць.

«Ситуація ускладняється тим, що у зв’язку із карантином та обмежувальними заходами виробники мають дуже обмежену можливість брати участь у цих переговорах. Як, власне, вчора і відбулось. У заході не зміг взяти участь жоден представник від бізнесу. Тому, як на мене, таку ситуацію не можна вважати переговорами. А дійсно реальні переговори варто відтермінувати до завершення обмежувальних заходів на зібрання», — коментує менеджер Комітету побутової електротехніки ЄБА Вікторія Куликова.

Крім того, у зв’язку із закриттям магазинів та ряду виробничих потужностей через карантин майже по всьому світу індустрія побутової техніки та електроніки несе суттєві економічні збитки. До того, і купівельна спроможність громадян знижується. За таких умов введення додаткового збору з виробників такого обладнання може суттєво ускладнити або навіть унеможливити діяльність законослухняних компаній. Крім того, поставити у ще більшу кризу безпосередньо громадян через збільшення вартості продукції.