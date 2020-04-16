Мінсоцполітики запустило платформу для допомоги нужденним

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Міністерство соціальної політики в четвер, 16 квітня, запустило інформаційну онлайн-платформу «Допомога поруч» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину, з посиланням на пресслужбу відомства повідомляє zaxid.net, інформує NNS.

За інформацією Міністерства соціальної політики, проєкт має створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям, які її потребують, та забезпечити координацію дій його учасників.

«Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і Уряд, і місцева влада, всі разом будемо допомагати людям», – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, громадяни зможуть звертатися на гарячі телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн-платформі «Допомога поруч» розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.

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Інформаційна платформа працює за електронною адресою: https://dopomoga.msp.gov.ua