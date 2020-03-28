Хліб в Україні може подорожчати на 20%

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Виробники хліба та борошна повідомили про підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20%, яке може трапитися незабаром, та зростання попиту до 40%. Про це повідомляє zaxid.net, інформує NNS.

Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції в обсягах, які необхідні для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період карантину. Про це йдеться у листі Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації борошномелів до президента та уряду.

За їхніми словами, через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю.

«За останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно у собівартості хліба складає понад 40%, то й підвищення ціни на 15-20% є майже доконаним фактом», – йдеться у листі.

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Згідно з даними представників галузі, нині зафіксовано зростання попиту на хліб на 30-40% від нормального сезонного рівня.

«У обставинах, що склалися, ми звертаємось із проханням допомогти нам зберегти нинішній рівень цінової політики і убезпечити споживачів від різкого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби. Одним зі способів це зробити ми бачимо запровадження тимчасового обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, які необхідні для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів», – йдеться у зверненні.

Також повідомляється, що виробники розуміють, що такий крок може викликати незадоволення у частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо механізму регулювання цього питання.