Из-за коронавируса АТБ поднимает цены на продукты и товары первой необходимости

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Компания «АТБ-Маркет» вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Об этом NNS узнала из сообщения «НМ».

Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети «АТБ», но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли, передает корреспондент «НМ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Во избежание домыслов и слухов хочу для Вас расставить все точки над «і» в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети «АТБ» и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары», — написал на своей странице в Фейсбук председатель совета директоров и генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

Борис Марков подчеркнул, что не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка.

«Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу», — отметил гендиректор.

Ранее мы сообщали: В период карантина АТБ раздаст миллион продуктовых наборов

По словам Маркова, компания «АТБ-Маркет» работает минимальной наценкой.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты всегда могли получить то, за чем пришли в магазин. И по минимально возможной цене. В этом вопросе, как и в объемах уплаты налогов и сборов, мы уже много лет являемся отраслевым лидером. Мы концентрируем все наши силы и ресурсы на том, чтобы помочь своим клиентам максимально комфортно пережить угрозу коронавирусной инфекции и связанный с ней карантин. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!», — рассказал он.

Что дорожает

Продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука — 5%, яйца — 6%.

Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно — запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и тому подобное.

Справка

Корпорация «АТБ» — объединение крупных украинских компаний, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса, как управление активами, розничная торговля, производство и продажа продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания «АТБ-маркет», кондитерская фабрика «Квітень», мясная фабрика «Фаворит Плюс». Флагманом бизнеса корпорации является торговая сеть «АТБ».

По состоянию на 22 марта 2020 года торговая сеть «АТБ» насчитывает 1094 магазинов, в 24 областях, 280 населенных пунктах Украины.