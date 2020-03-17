В касах банків нестача готівкової валюти, - НБУ

- 17 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, в касах банків спостерігається нестача готівкової валюти. Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
«Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту», — повідомляють в НБУ.
Але зазначається, що водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти. Тому клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.
У НБУ додали, що через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
«Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему», — йдеться в повідомленні.
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