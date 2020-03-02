Сервис доставки "Ин Тайм" прекратил работу

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Как стало известно NNS, компания "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и намерена привлечь конкурентов для завершения доставки грузов. Об этом сообщается на сайте компании, передает БизнесЦензор.

"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Не смотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", – сказано в объявлении.

В компании пообещали уточнить план отправок остатков грузов из городов позднее.

В свою очередь совладелец конкурирента – "Нова пошта" – Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве "Ин Тайма".

"Ин тайм" – банкрот… Я не знаю точных причин трагедии "Ин тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент. Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно, мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", – написал Поперешнюк на своей странице в Facebook.

Согласно данным на сайте компании, "Ин Тайм" – основанная в 2002 году логистическая компания, которая предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделений.

Собственниками компании в госреестре указаны ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.

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