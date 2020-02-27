Назван самый продаваемый смартфон прошлого года

27 лют. 2020
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Apple и Samsung разделили между собой десятку рейтинга наиболее продаваемых смартфонов. Об этом NNS узнала из сообщения Liga.net.

Девять из десяти самых продаваемых в 2019 году смартфонов заняли устройства Apple и Samsung. На первом месте - iPhone XR, который был выпущен в 2018 году.

Как сообщается в отчете аналитической компании Omida, Apple поставила 46,3 млн единиц iPhone XR, что на 9 млн больше показателя iPhone 11. Также продажи iPhone XR в 2019 году более, чем в два раза превысили результаты 2018 года (23,1 млн).

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году:

  1. iPhone XR (46,3 млн)
  2. iPhone 11 (37,3 млн)
  3. Samsung Galaxy A10 (30,3 млн)
  4. Samsung Galaxy A50 (24,2 млн)
  5. Samsung Galaxy A20 (19,2 млн)
  6. iPhone 11 Pro Max (17,6 млн)
  7. iPhone 8 (17,4 млн)
  8. Xiaomi Redmi Note 7 (16,4 млн)
  9. iPhone 11 Pro (15,5 млн)
  10. Samsung Galaxy J2 Core (15,2 млн)

В 2018 году девять из десяти самых продаваемых смартфонов также принадлежали Apple и Samsung. Среди них был Huawei P20 Lite.

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Автор: Маруся Оффон

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