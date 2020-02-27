Назван самый продаваемый смартфон прошлого года

- 27 лют. 2020
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Apple и Samsung разделили между собой десятку рейтинга наиболее продаваемых смартфонов. Об этом NNS узнала из сообщения Liga.net.
Девять из десяти самых продаваемых в 2019 году смартфонов заняли устройства Apple и Samsung. На первом месте - iPhone XR, который был выпущен в 2018 году.
Как сообщается в отчете аналитической компании Omida, Apple поставила 46,3 млн единиц iPhone XR, что на 9 млн больше показателя iPhone 11. Также продажи iPhone XR в 2019 году более, чем в два раза превысили результаты 2018 года (23,1 млн).
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году:
- iPhone XR (46,3 млн)
- iPhone 11 (37,3 млн)
- Samsung Galaxy A10 (30,3 млн)
- Samsung Galaxy A50 (24,2 млн)
- Samsung Galaxy A20 (19,2 млн)
- iPhone 11 Pro Max (17,6 млн)
- iPhone 8 (17,4 млн)
- Xiaomi Redmi Note 7 (16,4 млн)
- iPhone 11 Pro (15,5 млн)
- Samsung Galaxy J2 Core (15,2 млн)
В 2018 году девять из десяти самых продаваемых смартфонов также принадлежали Apple и Samsung. Среди них был Huawei P20 Lite.
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