Банки в Україні знизили ставки по кредитах і депозитах

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Як стало відомо NNS, банки в Україні, слідом за зниженням облікової ставки Національного банку, істотно знизили ставки за кредитами і депозитами. Про це написала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в соцмережі Facebook, інформує УНІАН.

«Всі групи банків відреагували на пом'якшення монетарної політики зниженням кредитних ставок. Найбільш відчутно - іноземні банки, вони знизили ставки в середньому до 12,7% річних. В інших групах банків ставки знизилися, але, на жаль, не так суттєво: до 19-19,9% річних. Будемо працювати», - написала Рожкова.

За її словами, також знижуються ставки за депозитами.

«В середньому по системі сьогодні 13% річних. «ПриватБанк» зовсім знизив, до 11,5%. Аналітикам і журналістам буде цікаво, що зниження ставок в грудні-лютому було найістотнішим за три роки», - додала Рожкова.

Як повідомлялося раніше, Національний банк з 31 січня знизив облікову ставку на 2,5 процентних пункту - до трирічного мінімуму в 11% річних. Ставка була знижена п'ятий раз поспіль – після зниження у грудні, жовтні, вересні та липні минулого року.

Інфляція в Україні в 2019 році сповільнилася до 4,1% з 9,8% у 2018 році, або до мінімуму за останні шість років.

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