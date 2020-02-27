Програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме кредитні гарантії - Мінфін

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З 1 березня Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії. Це дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника. Про це повідомляє Міністерство фінасвів України, інформує NNS.

«За допомогою запуску другого компоненту програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. Йдеться про підприємців, які вирішили створити власну справу з нуля і окрім ідеї не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності. І це важливо, адже програма має стати доступною для якомога ширшого кола підприємців. Звісно, у разі необхідності, діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покраватиме до 50% його кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%», — пояснив директор Офісу адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

«Станом на 26 лютого 2020 року Фонд розвитку підприємництва, який управляє програмою «Доступні кредити 5-7-9%», узгодив проєкт Договору про надання часткових кредитних гарантій з усіма діючими уповноваженими банками (АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК») та протягом найближчого часу планує їх підписати з тим, щоб починаючи з 01.03.2020 офіційно запровадити механізм кредитних гарантій в рамках Програми передусім для підтримки фінансування новостворених підприємств», — йдеться в повідомленні.

Один з банків уже підписав договір з Фондом, щоб з 1 березня клієнти змогли скористатися такою опцією, інші банки - на черзі. Невдовзі можливість отримати кредитні гарантії стане доступна всім!

Більше про програму «Доступні кредити 5-7-9%» - на сайті 5-7-9.gov.ua

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