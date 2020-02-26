Існує великий ризик, що Коломойський поверне собі ПриватБанк - голова правління

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Голова правління націоналізованого ПриватБанку Петро Крумханзл заявив про існування великого ризику, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повернуть банк у свою власність або доб’ються від держави «щедрої компенсації». Про це NNS дізналася з повідомлення hromadske.

Петро Крумханзл повідомив про це у коментарі Financial Times.

Зокрема, Крумханзл зазначив, що колишні власники ПриватБанку подали до судів понад 800 позовів, у яких оскаржують націоналізацію та пов'язані з нею процедури. У разі ж, якщо націоналізацію ПриватБанку скасують, МВФ припинить співпрацю з Україною, а економічна ситуація в країні значно погіршиться.

Для недопущення повернення ПриватБанку колишнім власникам в уряді та Національному банку розробили спеціальний законопроєкт. Однак, за словами Крумханзла, цей проєкт замінили: замість документа на 400 сторінок у Раду надійшов 8-сторінковий документ, який більш вигідний Коломойському.

Крумханзл вважає, що президент України Володимир Зеленський не зовсім чітко розуміє ситуацію, що склалася.

«Я не впевнений, що Зеленський має правильну картинку (ситуації з ПриватБанком — ред.), адже цю картинку формують люди, що оточують президента», — зазначив Крумханзл.

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