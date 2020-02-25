Українцям безкоштовно допоможуть реструктуризувати валютні кредити

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Як стало відомо NNS, в Україні запустили масштабний соціальний проєкт, в межах якого юристи безоплатно допомагатимуть людям реструктуризувати валютні кредити. Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на Асоціацію правників України.

Повідомляється, що його реалізація відбудеться за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Як повідомила прес-служба АПУ, по консультації можуть звертатися громадяни, що мають борги перед банками за кредитами, виданими до 07 червня 2014 року. Винятком є випадки, якщо фізична особа брала кредит у банку для здійснення підприємницької діяльності.

Консультації надаватимуться кваліфікованими правниками телефоном та електронною поштою по всій території України. Зокрема, юристи безкоштовно робитимуть аналіз боргових зобов’язань боржника (кредитних договорів та договорів забезпечення), визначатимуть можливості застосування реструктуризації валютних кредитів, передбаченого Кодексом з питань банкрутства, розраховуватимуть приблизні суми та терміни погашення боргів або нададуть рекомендацій щодо альтернативних шляхів погашення заборгованості.

Охочі скористатися можливістю отримати допомогу у відновленні платоспроможності, можуть звертатися за телефоном 0 800 33 94 64, або заповнити заявку, натиснувши на посилання.

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Окрім цього, організатори проєкту розробили спеціальний калькулятор для розрахунку реструктуризації боргу. Калькулятор допоможе визначити суму щомісячних платежів, що надасть розуміння щодо спроможності погасити кредит за новими правилами, встановленими Кодексом з процедур банкрутства.

Як зазначив керівник проєкту Юліан Хорунжий, аудиторія, на яку розрахована програма — це насамперед українці, які до 2008 року отримали валютні кредити, передавши в іпотеку власне житло, але стали жертвами фінансових криз 2008 та 2014 років.

«Вперше в історії України з’явився інститут відновлення платоспроможності фізичних осіб-боржників. Ми прагнемо реалізувати компромісні варіанти розв’язання проблеми, що багато років є важким тягарем для українського фінансового ринку, продемонструвати усім учасникам процесу, що відтепер є прозорі та зрозумілі правила для усіх сторін і ці правила жодним чином не націлені на позбавлення громадян їхнього єдиного іпотечного житла», — наголосив керівник проєкту Юліан Хорунжий.

До слова, обсяг проблемних кредитів в українських банках станом на 1 січня 2020 року становив 48,4%. На державні банки, разом із ПриватБанком, припадає три чверті всіх проблемних кредитів.