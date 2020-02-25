Зеленський доручив обмежити імпорт електроенергії та вугілля

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Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії в Україну. Про це NNS дізналася з повідомлення hromadske.

«Про який імпорт можна говорити, якщо країни з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Якщо якусь марку у нас не добувають, то тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання імпорту», — сказав Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що Україна вперше з 2015 року відновила імпорт електрики з Росії. Російська електрика почала продаватися на українському ринку «на добу наперед». Однією з перших компаній, яка придбала російську електроенергію, стала «Дніпроазот», яка входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Загальна частка імпортної російської електрики в Україні складає менше 1%.

4 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до закону про ринок електроенергії. Серед іншого у законі є норма, у якій заборонили імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами.

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