Уряд проведе міжнародний аудит Пенсійного фонду

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Як стало відомо NNS, уряд у 2020 році проведе міжнародний аудит Пенсійного фонду України. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у Києві на «Форумі реформ: на шляху до Вільнюса», інформує Укрінформ.

«У Пенсійному фонді ми зараз плануємо міжнародний аудит фаховою міжнародною компанією, щоб розібратися, що там відбувається з точки зору видатків. В цьому році ми проаналізуємо, як адмініструються ці гроші, щоб отримати відповідь на питання, де вони фактично можуть бути зекономлені, збережені за рахунок зменшення адміністративних видатків ...», — сказав прем'єр.

При цьому він зауважив, що повну реформу пенсійної системи можна буде провести лише за кілька років.

«Питання пенсійної реформи тісно пов'язане з тим, як буде розвиватися система оподаткування. Ми вже створили робочу групу, яка має напрацювати пропозиції з реформування податкової системи України», - зазначив прем'єр.

Він також підкреслив, що цього року в Україні має бути серйозно змінено підхід до фінансів загалом, і цьому має сприяти робота нового керівництва податкової і митної служб.

«Там працюють порядні, професійні люди, що постійно вдосконалюють систему», — сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 25 лютого розпочав роботу «Форум реформ: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Програма Форуму включає 6 панельних дискусій: