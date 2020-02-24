Знайти роботу: у службі зайнятості повідомили, скільки вакансій чекають українців у 2020 році

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Як стало відомо NNS, у Державній службі зайнятості повідомили про кількість вакансій на 2020 рік. Про це інформує UBR.

Згідно отриманої нами інформації, у 2020 році кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, складе 1,246 млн одиниць, що на 8% більше, ніж в минулому році.

За даними служби, в минулому році 3041 роботодавець створив нові робочі місця для безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

У той же час суб'єкти малого підприємництва створили 7099 нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності, на які працевлаштували безробітних.

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«Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до найнижчої позначки за десятиліття і становив 21%. А з початку поточного року з майже 200 тисячами працівників уклали трудові договори», — повідомляє служба.

Так, останнім часом найбільш поширеною неформальна зайнятість була в:

сільському, лісовому і рибному господарствах — 43%;

оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів — 17%;

будівництві — 17%.

Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, кількість громадян у віці 15-70 років, які працюють «в тіні», за 9 місяців 2019 року скоротилося на 125 тис. осіб.