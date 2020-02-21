Побільшало українців, які вважають, що країна йде у неправильному напрямі - дослідження

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Як стало відомо NNS, українців, які вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, стало значно більше. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

«25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року — 44%), 53% — що події розвиваються у неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, суттєво перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору», — йдеться в релізі центру, оприлюдненому 21 лютого.

Порівняно з попередніми місяцями також зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років: у вересні 2019 року такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%. Частка тих, хто вважає, що країна здатна подолати труднощі в більш віддаленій перспективі, становила відповідно 40%, 50% і 49%, не здатна подолати — відповідно 6%, 11% і 15%.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 до 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.