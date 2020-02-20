Мозок злодіїв та брехунів менший за розміром, – науковці

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Люди, які все життя крадуть, брешуть та знущаються з інших, мають менший за розміром мозок, кажуть дослідники. Про це передає ВВС, інформує NNS.

Це підтвердили результати МРТ 45-річних злочинців, що проявляли схильність до антисоціальних дій з дитинства, передає ВВС.

Виявилося, що площа поверхні кори їхнього головного мозку – менша й тонша, ніж у звичайних людей. І це, ймовірно, є результатом кримінальної поведінки.

Однак не можна відкидати й інші фактори: спадковість, вживання наркотиків, низький IQ чи психічні розлади злочинців.

Дослідники просканували мозок майже 700 добровольців, за якими спостерігали від народження.

Їх розділили на три групи, які:

рідко вчиняли злочини;

робили це, коли були підлітками;

поводились так протягом всього життя.

Науковці виявили, що 80 учасників останньої групи, до якої належали ті, що вчиняли насильницькі злочини протягом життя, мали суттєві структурні відмінності мозку.

Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Lancet Psychiatry, підтвердили, що люди, які протягом життя ображали інших, мали психоневрологічні відмінності.

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Підлітки, що з дитинства поводились антисоціально і могли у будь-який момент опинитися за ґратами, у зрілому віці мали проблеми з психічним і фізичним здоров'ям – аж до інвалідності.

Головна причина

Авторка дослідження Крістіна Карлісі з Університетського коледжу Лондона зазначає: "Структурні відмінності їхнього мозку не дозволяють розвивати соціальні навички, що сприяють психологічному добробуту і відволікають від антисоціальної поведінки".

Співавтор проєкту професор Ессі Відінг пояснив, що цих людей потрібно не "демонізувати", а сприймати як тих, хто "потребує допомоги та співчуття".

Д-р Грейм Ферчильд з Університету Бата також підкреслив важливість дослідження.

Проте науковці поки не мають чіткої відповіді: чи виникли ці структурні зміни у мозку злочинців у ранньому віці та призвели до антисоціальної поведінки впродовж життя або вони є результатом вживання наркотиків, алкоголю, куріння та неправильного харчування.