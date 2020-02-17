В Україні ліквідують ДАБІ в тій формі, в якій вона існує зараз

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Як стало відомо NNS, новопризначений віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію у тій формі, у якій вона існує нині, ліквідують, проводячи її реформу. Про це він повідомив в інтерв’ю «Інетрфакс-Україна», інформує hromadske.

«Зараз Державна архітектурно-будівельна інспекція — це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором корупції. Тому, звісно, ДАБІ має бути ліквідованою у її нинішньому вигляді, ми готуємо реформу», — заявив Шмигаль.

Реформу відомства мають провести вже найближчим часом, однак завадити цьому може занадто заплутане будівельне законодавство в Україні. Завершення реформи у будівельному секторі Шмигаль анонсував до кінця 2020 року.

«Будівельна галузь буде реформована до кінця цього року. Це пов'язано з багатьма факторами: з фактором страхування, фактором сертифікації спеціалістів, з переходом на європейські стандарти проєктування, технічні норми та параметри», — додав міністр.

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Зазначимо, що ДАБІ наразі здійснює видачу дозволів на будівництво та погоджує будівельні процедури.