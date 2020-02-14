В уряді показали, як буде виглядати електронний паспорт (фото)

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Як стало відомо NNS, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як буде виглядати електронний паспорт українця. Про це інформує hromadske.radio.

«Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти», — написав він у Facebook.

За словами Федорова, з цифровим паспортом українці будуть мати можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки та ще багато чого іншого.

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«Як і на водійських посвідченнях, буде діяти QR-код для перевірки справжності документа», — зазначив він.

Федоров вважає, що найголовніші дані паспорта, які треба вивести на головну сторінку — фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, у паспорті фотографія буде збільшена.

Міністр також опублікував фото з попереднім дизайном паспорта.