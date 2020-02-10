Wizz Air може вийти на ринок внутрішніх авіаперевезень в Україні

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Міністерство інфраструктури України запропонувало найбільшому лоукост-авіаперевізнику в Центральній та Східній Європі угорській авіакомпанії Wizz Air активізувати діалог щодо її виходу на український ринок внутрішніх авіаційних перевезень. Про це NNS стало відомо з повідомлення УНІАН.

Повідомляється, що таку пропозицію було зроблено під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія із засновником і головним виконавчим директором авіакомпанії Wizz Air Джозефом Вараді.

«Владислав Криклій запропонував Джозефу Вараді активізувати діалог щодо виходу компанії Wizz Air на ринок внутрішніх авіаперевезень... Головний виконавчий директор Wizz Air Вараді повідомив про плани авіакомпанії щодо присутності на українському ринку, й зазначив, що Wizz Air готова до конструктивного діалогу», — повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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Також у Мінінфраструктури з посиланням на Криклія зазначили, що збільшення частки лоукост-авіакомпаній на українському ринку авіаперевезень є одним із пріоритетних завдань міністерства.

За даними прес-служби, на зимовий сезон 2019/2020 авіакомпанії Wizz Air Hungary надано дозволи на виконання регулярних міжнародних рейсів до 13 країн, що є найбільшою мережею маршрутів серед іноземних авіаперевізників, які виконують регулярні рейси до/з України.

