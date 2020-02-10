Утеплення багатоповерхівок: Фонд енергоефективності спростив процедуру отримання грантів

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Як стало відомо NNS, Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до програми утеплення будинків «Енергодім», якими спростила процедури подання та розгляду заявок від ОСББ. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу Фонду енергоефективності.

6 лютого Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», а також інших документів, які є невід’ємною частиною Програми.

Наголошується, що нова версія Програми передбачає значне спрощення процесу подання заявок на утеплення будинків від ОСББ та їхнього розгляду Фондом.

Текст Програми у новій редакції має бути опублікований на сайті Фонду енергоефективності найближчим часом.

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Крім того, Наглядова рада дала згоду на схвалення проєктів з утеплення будинків, вартість кожного з яких перевищує 5 млн грн. Сукупна вартість затверджених проєктів становить понад 41 млн грн.

Повідомляється, що з вересня 2019 року Фонд енергоефективності отримав 27 заявок на термомодернізацію, з яких 23 передбачають комплексне утеплення житлових будинків. П’ять ОСББ вже отримали перший транш від Фонду.

Також Рада погодила концепцію ІТ-системи, яка в тому числі забезпечить подання документів від ОСББ онлайн та автоматизацію розгляду заявок.

Також було розглянуто напрацювання Фонду щодо створення інституту проєктних менеджерів для супроводу ОСББ на всіх етапах енергомодернізації. Згодом представлення та обговорення цієї ініціативи Фонду відбудеться на засіданні Координаційної ради донорів. Крім того, у разі прийняття відповідної концепції та внесення змін, у другому кварталі планується внести зміни до Програми, що дозволять частково відшкодовувати витрати на професійний супровід ОСББ на всіх етапах модернізації будинків.