В Україні з 2030 року будуватимуть лише енергоощадні будинки

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Як стало відомо NNS, уряд затвердив Концепцію реалізації державної політики в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня споживання енергії та Національний план збільшення кількості таких будівель. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Планом передбачено заходи, спрямовані на стимулювання упродовж 2020-2030 років забудовників та власників будівель до переходу на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель з дотриманням високих стандартів з енергоефективності — будівель із наближеним до нульового рівнем споживання енергії (НСЕБ)», — йдеться в повідомленні.

Будівля із наближеним до нульового рівнем споживання енергії повинна мати рівень енергетичної ефективності не нижче рівня мінімальних вимог з енергоефективності (клас «С») і при цьому більше 50% її енергозабезпечення здійснюється за рахунок відновлювальних джерел енергії. Такі будівлі за рівнем енергоспоживання позначатимуться класом енергоефективності «А+», який має бути введений в дію згідно Нацплану. Вартість енергозабезпечення таких будівель не буде перевищувати 25% порівняно із середніми показниками витрат на енергозабезпечення житлових чи громадських будівель відповідно.

Для прикладу, п’ятиповерхова новобудова, що приймається в експлуатацію сьогодні, згідно ДБН В.2.6-31:2016, потребує енергії 81-85 кВт*год/м.кв на рік. Після реалізації Національного плану подібний будинок повинен прийматись в експлуатацію із рівнем споживання близько 35 кВт*год/м.кв на рік, із яких половина енергії генеруватиметься на місці з відновлюваних джерел. Відповідно, рахунки за енергоносії в таких будинках будуть меншими на 75%, ніж зараз.

Наразі основними проблемами розвитку будівництва близьких до нульового рівня споживання енергії будівель є відсутність визначення стандарту для таких будівель як класу та відсутність встановлених вимог до їх енергоспоживчіх характеристик, відсутність нормативів, що підтверджують належність будівель до класу, що відповідає стандарту НСЕБ, відсутність методології розрахунку економічної доцільності переходу на будівництво будівлі з близьким до нульового рівнем споживання енергії, відсутність вимог та стимулів будівництва будівель з наближеним до нульового рівнем споживання енергії.

Заходи, які передбачають усунення зазначених проблемних питань та строки їх реалізації передбачені Національним планом збільшення кількості будівель з наближеним до нульового рівнем споживання енергії, впровадження якого передбачено у два етапи:

На першому етапі протягом 2020-2025 рр. передбачається створення нормативно-правової бази, встановлення норм технічного регулювання та вимог до НСЕБ, визначення цілей щодо збільшення кількості таких будівель та встановлення порядку моніторингу їх досягнення.

На другому етапі 2025-2030 рр. має відбутись перехід до обов’язкового дотримання стандартів НСЕБ щодо об’єктів будівництва та будівель, у яких здійснюється реконструкція із урахуванням економічної доцільності.

Національний план передбачає:

впровадження визначення будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, зокрема встановлення технічних вимог до НСЕБ включно із цифровим індикатором використання первинної енергії, вираженим у кВт*год/м2 (кВт*год/м3) за рік та доповнення переліку класів енергоефективності новим, що відповідає категорії будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії (А+);

визначення рівня питомого енергоспоживання будівлями, перегляд форми сертифіката енергетичної ефективності будівель та форми витягу із їх визначенням як документів, що засвідчують належність будівлі до таких, що відповідає вимогам, визначеним щодо НСЕБ;

встановлення методології визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель з близьким до нульового рівня споживання енергії (збалансованого відношення капіталовкладень до вартості енергоспоживання будівлі);

встановлення проміжних цілей підвищення показників енергетичної ефективності будівель та моніторинг їх досягнення.

Реалізація першого етапу Національного плану також передбачає:

приведення норм технічного регулювання у будівництві із впровадження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;

заходи підвищення фінансової спроможності та впровадження стимулів для власників будівель та забудовників здійснювати заходи, спрямовані на досягнення близького до нульового рівня споживання енергії;

заходи спрямовані на збільшення використання енергії з відновлюваних джерел в будівлях, зокрема для задоволення власних потреб в енергії у будівлях житлового фонду та у громадських будівлях.

Планом встановлюються заходи, необхідні для досягнення в Україні спроможності переходу на дотримання стандарту НСЕБ при будівництві/реконструкції будівель бюджетної сфери починаючи з 2025 року, та для всіх інших будівель з 2027 року.

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