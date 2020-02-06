Дві платіжки за газ: уряд дав роз'яснення

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ і окремо за його транспортування в січні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра.

Зазначається, що плата за транспортування завжди існувала, але раніше вона входила до загального тарифу.

Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями.

«Незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку.

Також Уряд запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок задля зручності.

Раніше ми писали: В Україні спростять механізм нарахування соцвиплат.