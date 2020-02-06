Видача готівки через POS-термінал - "Укрпошта" запустила нову послугу

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Відтепер, окрім сплати банківською карткою за комунальні платежі, товари чи послуги, кожен охочий зможе отримати готівку через POS-термінал «Укрпошти». Про це NNS дізналася з повідомлення «Укрпошти» в Фейсбук.

«Така можливість з’явилася в обласних центрах та населених пунктах із понад 2000 жителів, де скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти з POS-терміналами», — інформують в «Укрпошті».

Зняти готівку можуть держателі платіжних карток VISA та Mastercard, а також власники платіжних засобів з підтримкою технології NFC (годинник, кільце, смартфон).

Повідомляється, що для зняття доступні суми від 50 до 10 000 грн. Комісія «Укрпошти» складає 0%.

Також зазначається, що власники карток VISA та Mastercard від «ПриватБанку» також можуть поповнити платіжні картки та активувати кредитні ліміти.

Для отримання готівкових коштів за допомогою платіжної картки або для поповнення карткового рахунку клієнту слід надати оператору відділення поштового зв’язку один з таких документів:

паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію — для громадян України, які постійно проживають в Україні;

дійсний закордонний паспорт із відміткою про реєстрацію в консульському представництві України за кордоном — для громадян України, які постійно проживають за кордоном;

іноземний паспорт та посвідка на проживання в Україні з відміткою про реєстрацію — для іноземних громадян, які постійно проживають в Україні;

зареєстрований в органах МВС іноземний паспорт із відповідною українською візою (або без візи — для іноземних громадян, які в’їжджають в Україну без віз) на право в’їзду та перебування в Україні — для іноземних громадян, які тимчасово перебувають в Україні;

посвідка на проживання в Україні з відміткою про реєстрацію — для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

зареєстровані в органах МВС відповідні документи, видані державою для постійного проживання осіб без громадянства — для осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні.

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