Ринок землі: голова аграрного комітету назвав приблизну ціну с/г земель після зняття мораторію

05 лют. 2020
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Голова аграрного комітету ВР Микола Сольський озвучив приблизну ціну с\г землі після зняття мораторію.  Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Кurkul, який посилається на видання «Главком».

Так, голова аграрного комітету вважає, що на старті земельної реформи ціна за один гектар складе $1500–1700. 

«Думаю, на самому старті ціна буде десь $1500-1700 за гектар, а далі її відрегулює ринок», — сказав Сольський.

Він наголосив, що до законопроєкту про обіг земель внесена правка, яка  передбачає, що мінімальна ціна не може бути нижчою за нормативно-грошову оцінку (наразі це близько 30 тис грн за гектар, але нормативно-грошова оцінка щорічно зростає).

За словами Сольського, на ціну землі впливатиме низка ринкових факторів.

«Відкриття ринку спричинить деяке збільшення ціни. Без ринку землі динаміка росту ціни була б десь 5–10 % на рік, з ринком — ще плюс 10%. За білий товар завжди хочуть платити більше, ніж за сірий», — сказав голова аграрного комітету.

Він зауважив, що наразі якісна українська земля недооцінена у порівнянні з іншими країнами.

Микола Сольський не бачить критичних загроз у зв’язку з відкриттям ринку сільгоспземель. За опитуваннями, близько 7% власників паїв готові продати землю зараз.

«Якщо спробувати спрогнозувати, скільки людей будуть готові продавати землю, то це не так багато. В сусідніх країнах, які теж проходили розпаювання, продають десь 3% первинних власників на рік. У нас, за опитуваннями, близько 7% готові продати. В селі земля асоціюється з надією, яку будуть продавати в останню чергу. Селяни не будуть поспішати. Фермери ж, які зараз обробляють землю, цілком витягнуть її купівлю. Підприємству, яке обробляє тисячу га, потрібно 30–50 га купити в рік. Це по ціні — половина хорошого трактора. Тобто я не бачу критичних загроз», — зазначив голова аграрного комітету.

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Автор: Маруся Оффон

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