Перевірити легальність походження алкоголю та тютюну тепер можна онлайн

31 січ. 2020
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Державна податкова служба України за підтримки Міністерства фінансів України запустила пілотний проєкт електронного сервісу «Пошук акцизної марки». Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті ДПС.

«За допомогою цього електронного сервісу українці зможуть перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів», — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марки акцизного податку, а також суб’єкта господарювання, який її отримав. 

Нині електронний сервіс «Пошук акцизної марки» працює у тестовому режимі.

Ознайомитися з його роботою можна за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Якщо ви маєте свої пропозиції щодо покращення та вдосконалення сервісу, надсилайте їх на електронну пошту: excise@tax.gov.ua.

Автор: Маруся Оффон

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